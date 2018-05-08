Во Франции открывается 71-й Каннский фестиваль

Канны, 8 мая. Международный Каннский фестиваль открывается на Лазурном берегу Франции в 71-й раз.

Сообщается, что всего за Золотую пальмовую ветвь будут бороться более 20 фильмов.

Зрителей фестиваля также ожидают мировая премьера новой части «Звездных войн», а также фильмы Ларса Фон Триера и Дэвида Роберта Митчелла.

Отметим, что Россию в этом году в основной программе будут представлять целых два фильма — «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка»' Сергея Дворцевого.

Добавим, что впервые с 2004 года откроет кинофестиваль фильм не на французском и не на английском языке.

Ранее в материале RT на русском сообщалось, что российский режиссер Андрей Звягинцев вошел в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля. Об этом рассказал генеральный директор мероприятия Тьерри Фремо.