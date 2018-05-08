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Сенатор предложил не штрафовать исправительные учреждения по долгам за электроэнергию
Россия
Сенатор предложил не штрафовать исправительные учреждения по долгам за электроэнергию
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    Сенатор предложил не штрафовать исправительные учреждения по долгам за электроэнергию

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    Сенатор предложил не штрафовать исправительные учреждения по долгам за электроэнергию

    Москва, 8 мая. Исправительным учреждения ФСИН РФ не должны начисляться штрафы за несвоевременную оплату электроэнергии. С таким предложением выступил председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

    Сенатор рассказал, что уже отправил письма в ряд ведомств, включая Минэнерго, Минфин и Минюст с просьбой обратить внимание на данную проблему. Он объяснил, что бюджетное финансирование исправительных учреждений зачастую опаздывает, из-за чего им приходится оплачивать не только задолженность, но и пени.

    «При этом пени начисляются не только при просрочке оплаты текущего платежа, но также авансового», — рассказал сенатор «Парламентской газете».

    Он отметил, что колонии часто не в состоянии оплачивать такие штрафы. Кроме того, особенно сильно страдают те исправительные учреждения, на территории которых располагаются производства, так как в случае неоплаты счетов за электричество замораживаются счета колонии и так не может выплатить деньги, причитающиеся заключенным за их труд.

    Автор: Антон Зарубин
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