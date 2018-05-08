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Минобороны РФ назвало вероятную причину крушения Ка-52 в Сирии
Россия
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    Минобороны РФ назвало вероятную причину крушения Ка-52 в Сирии

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    Минобороны РФ назвало вероятную причину крушения Ка-52 в Сирии

    Москва, 8 мая. Вероятной причиной авиакатастрофы российского вертолета Ка-52 на востоке Сирии могла стать техническая неисправность. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

    Инцидент произошел в восточной части страны во время выполнения вертолетом планового полета. На борту находились два пилота, оба они погибли. Их тела были обнаружены и доставлены на аэродром базирования.

    «По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность», — отметили в Минобороны.

    Вертолет Ка-52 является одним из основных ударных вертолетов российской авиации наряду с Ми-24, Ми-28Н и Ми-35. Он был разработан в начале девяностых годов в конструкторском бюро Ухтомского вертолетного завода им. Н. И. Камова как развитие одноместного Ка-50. Его используют для поражения бронетехники, медленно летящих  воздушных целей и живой силы противника, а также для патрулирования и сопровождения.

     

    Автор: Антон Зарубин
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