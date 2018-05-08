Конгресс США намерен расширить программу по поддержке сирийской оппозиции

Вашингтон, 8 мая. Конгресс США озвучил намерение расширить программу Пентагона по «обучению и оснащению» отрядов вооруженной оппозиции в Сирии к концу 2019 года. Об этом сообщается в распространенном докладе о проекте оборонного бюджета США на 2019 год.

Согласно тексту распространенного документа, конгресс намерен расширить программу «обучения и оснащения» группировок вооруженной оппозиции в Сирии.

«Этот раздел потребует от президента США представить комитетам обороны Конгресса план <...> в котором будут описаны усилия, которые предпримут Соединенные Штаты для обучения и создания сил, проверенных надлежащим образом», – сообщается в документе.

Напомним, что в Сирии действует база ВС США Ат-Танф, где американские военные ведут обучение и оснащение отрядов вооруженной оппозиции. Власти Сирии неоднократно заявляли, что база США находится на сирийской территории незаконно, а действия американских войск де-факто являются оккупацией. Кроме того, Дамаск рассматривает значительную часть группировок оппозиции, получающих помощь от США, как террористические организации.