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Депутат Рады предсказал хорошие отношения Украины с Россией
Россия
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    Депутат Рады предсказал хорошие отношения Украины с Россией

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    Депутат Рады предсказал хорошие отношения Украины с РоссиейКиев, 8 мая. Депутат Верховной Рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что отношения Украины и России наладятся.

    По словам парламентария, Россия и Украина в конечном итоге «придут к миру».

    «Еще две недели назад все говорили о крайне критической ситуации на Корейском полуострове. И что? Люди нашли в себе какую-то силу, какое-то мужество сделать шаг навстречу друг другу. Да, для этого каждая сторона поступилась какими-то интересами. Да, для этого каждая сторона сделала шаг назад. Вот и все, что нам нужно», — сказал политик.

    Ранее RT на русском сообщало, что Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России. Санкции введены в том числе в отношении депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, а также лиц, которые якобы причастны «к информационной и киберагрессии» против украинской стороны.

    Автор: Ирина Новикова
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