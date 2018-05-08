Эксперт развенчал слова Порошенко о «сильнейшей армии в Европе»
Киев, 8 мая. Сила украинской армии, ранее названной президентом Украины Петром Порошенко «одной из сильнейших в Европе», заключается в готовности солдат слепо идти на врага. Об этом заявил военный эксперт Валентин Бадрак в эфире телеканала «Эспрессо».
Эксперт подчеркнул, что украинская армия не обладает современным вооружением и даже не умеет его применять. Единственным ее преимуществом остается «морально-боевой дух».
«Если брать человеческий фактор, морально-боевой дух, способность реагировать, слаженность и так далее, то, действительно, на уровне батальонов и даже бригад украинская армия научилась реагировать на такие вызовы и это очень важно», – признал эксперт.
При этом он подчеркнул, что сила любой армии мира определяется наличием современного оружия и умением им пользоваться. В этой части ВСУ по-прежнему уступают большинству стран.
«Современных вооружений у нас нет, а если их нет, то мы не можем говорить о возможности оперировать современными вооружениями», – приводит слова Бадрака издание «Политнавигатор».