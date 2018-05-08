Ляшко потребовал отставки скандально известной главы Минздрава Украины

Киев, 8 мая. Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун должна покинуть свой пост.

По словам парламентария, главу украинского Минздрава необходимо как можно скорее снять с должности за безответственность, так как в любой момент она может попросту сбежать из страны, как это сделали иностранные граждане, занимавшие данный пост ранее.

«Мы требуем отставки руководителя Министерства здравоохранения. Должно быть политически ответственное лицо. С кого спросить? Завтра она сядет на самолет и поедет в Америку, или откуда она приехала, как до нее это сделали Яресько, Абромавичусы, «анчоусы» и все остальные, так называемые, реформаторы», — сказал глава партии.

Он отметил, что после выезда предыдущих глав Минздрава никто не несет ответственность за происходящее в сфере здравоохранения.

«А спросить не с кого. Украинцы платили им огромные зарплаты, они получили украинские паспорта и уехали, даже не отчитавшись за свою работу», – пояснил парламентарий.

Ляшко подчеркнул, что глава ведомства своими действиями лишила жителей страны элементарной медицинской помощи, за что получила в народе меткое прозвище «Доктор Смерть».

«В народе нынешнего руководителя Министерства здравоохранения Ульяну Супрун называют «Доктор Смерть». То, что она делает – это фактически лишение украинцев права получать медицинскую помощь», — напомнил политик.

Он отметил, что действия Супрун привели к тому, что на Украине оказались недоступными лекарства, первая медицинская помощь, происходит закрытие амбулаторий и районных больниц.

«Молодая девушка, чтобы родить, должна за двести километров ехать в областной центр по дороге, которой нет. Пока доедет до областного центра – родит в машине», – добавил Ляшко.

Ранее RT на русском сообщало, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что диагноз «остеохондроз» является «большим коммерческим мифом современности». Супрун отметила, что остеохондроз присутствует в международной классификации болезней, однако, по её мнению, некоторые украинские врачи необоснованно ставят этот диагноз.