«Любовью победив войну»: создатели «Бессмертного полка» запускают новый проект

Москва, 8 мая. Организаторы движения «Бессмертный полк» запустили новый проект, посвященный роли женщин во время Великой Отечественной войны. Он называется «Любовью победив войну…», рассказал один из создателей проекта Сергей Лапенков.

По его словам, создатели проекта хотят, чтобы молодое поколение помнило не только дедушек, принимавших участие в войне, но и бабушек, ожидавших своих мужей с фронта в зачастую тяжелых условиях военного тыла.

«Потому что это была очень тяжелая судьба — ждать солдата. Каждый день просыпаться с мыслью, а не придет ли сегодня почтальон с похоронкой. Решать, чем кормить детей. А еще и работать. Моя бабушка двух сыновей вырастила, пока дед был на войне. А потом он вернулся без ног, и она чувствовала себя самым счастливым человеком», – приводит слова Лапенкова «Известия».

Напомним, что проект «Бессмертный полк» был придуман томскими журналистами в 2012 году. Участники акции ежегодно 9 мая выходят на шествие и приносят с собой портреты своих родственников, которые принимали участие в Великой отечественной войне.