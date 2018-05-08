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Общество
Российские военные в преддверии Дня Победы раздали в Армении 5 тыс. георгиевских ленточек
Россия
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    Российские военные в преддверии Дня Победы раздали в Армении 5 тыс. георгиевских ленточек

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    Российские военные в преддверии Дня Победы раздали в Армении 5 тыс. георгиевских ленточек

    Ереван, 8 мая. Военнослужащие российской базы Южного военного округа в Армении перед Днем Победы приняли участие в акции «Георгиевская ленточка», рассказал журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

    С 30 апреля по 7 мая военнослужащие ЮВО в городах Гюмри и Ереван раздали более пяти тысяч георгиевских ленточек. Помимо этого они разъясняли местным жителям, как правильно носить георгиевскую ленту, а также рассказали историю возникновения и значение символов победы над фашизмом. Военнослужащим помогали юнармейцы, школьники, студенты и преподаватели российско-армянских вузов.

    Помимо этого военнослужащие соединения в Закавказье беседовали с ветеранами и членами семей погибших советских воинов, собирая фронтовые истории, письма и экспонаты, которые займут место в музее воинской части в Гюмри. В праздничные дни здесь пройдет выставка «Мы помним! Мы гордимся!».

    Автор: Олеся Волкова
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