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Никол Пашинян завершил митинг-концерт хрипло и рассеянно
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    Никол Пашинян завершил митинг-концерт хрипло и рассеянно

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    Никол Пашинян завершил митинг-концерт хрипло и рассеянно

    Ереван, 8 мая. Вечером в понедельник оппозиционный кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян встретил в аэропорту самого известного в мире музыканта армянского происхождения Сержа Танкяна. А затем провел на главной площади Еревана митинг-концерт, планировавшийся как репетиция общенационального митинга 8 мая. По мнению корреспондентов Федерального агентства новостей, которые побывали и в аэропорту «Звартноц» и на площади Республики, репетиция в целом удалась. Хотя и не обошлась без накладок.  

    Самый знаменитый на сегодняшний день армянский рок-певец, фронтмен группы System of Down Серж Танкян прибыл в Ереван всего за десяток часов до решающего голосования в парламенте. В Армении его творчество пользуется огромной популярностью, однако на то, что SOAD даст на площади Республики полноценный концерт, как в 2015-м, поклонники группы изначально не надеялись. Организаторы приезда звезды заранее предупредили — Танкян приедет приболевшим, поэтому максимум, что от него можно ждать — одну-две песни, да и то вряд ли.

    Тем не менее, это ничуть не убавило пыла у поклонников группы — в аэропорту его встречали тысячи людей. Многие из которых также хотели лично увидеть и будущего главу страны Никола Пашиняна, который сейчас пользуется ничуть не меньшей (а возможно, и большей) популярностью, чем рок-звезда.   

    Никол Пашинян завершил митинг-концерт хрипло и рассеянно

    Толпа была настолько огромной, что несколько сотен метров от «Звартноца» Пашиняну и Танкяну пришлось пройти пешком: ни одна машина не могла проехать из-за обилия людей. Прямо в аэропорту Серж Танкян прокомментировал прессе события последнего месяца. Он назвал прошедшую революцию «истинно красивой», признавшись, что это была его мечта. 

    «Время революции пришло, недаром на нее поднялся весь народ, — сообщил музыкант. — Мы в Америке уже две недели почти не спим — вся армянская диаспора США следит за событиями на родине. Мы с вами, братья, и мы связываем огромные надежды с Пашиняном. Он — очень перспективный политик», — сообщил Танкян.

    И, чувствуя, что от него ждут большего, добавил:

    «Склоняюсь перед тобой, армянский народ! Победивший народ, извини, что я немного физически опоздал на революцию, но душой и сердцем был с вами. Спасибо за то, что вы своим примером дали повод гордиться вами, — добавил музыкант. — Если раньше армян знали в мире только по трагическим событиям, вроде геноцида и землетрясения, то теперь все иначе. Народные протесты подняли авторитет страны на высочайший уровень на международной арене. Армяне сумели побороть страх и безразличие, когда нашли силу в единстве», — заключил Танкян. 

    Никол Пашинян завершил митинг-концерт хрипло и рассеянно

    На площади Пашиняна и Танкяна ждали с половины восьмого вечера. Сначала здесь собралось чуть более тысячи человек, но затем толпа начала расти в геометрической прогрессии — с каждой минутой людей становилось все больше. Многие захватили с собой зонтики — за пару часов до митинга-концерта в Ереване шел дождь, однако затем неожиданно прекратился. Все время, пока политик и музыкант добирались из аэропорта, публику развлекали молодые армянские группы, а в перерывах организаторы ставили на огромных экранах запись концерта SOAD, сделанную три года назад на этой же площади.

    Никол Пашинян завершил митинг-концерт хрипло и рассеянно

    Как заметили корреспонденты ФАН, основную массу толпы перед сценой составляли молодые поклонники группы. Между ними виднелись их мамы и бабушки — они пришли, чтобы послушать выступление Пашиняна, и тяжелый рок их очевидно утомлял.

    Кстати, народу на концерт собралось меньше, чем мог бы собрать Никол Пашинян на митинг — около 50 тысяч (по нынешним армянским меркам, это не слишком много). Как выяснилось, далеко не все в Ереване любят тяжелый панк-рок и пост-панк. Тем более, после рабочего дня.

    Наконец, около десяти часов вечера на сцену взошли Пашинян и Танкян, и народ на площади буквально взревел, вверх взметнулись тысячи рук и защелкали десятки фотокамер. Первым слово взял музыкант, который еще раз извинился за то, что «опоздал на революцию», и произнес проникновенную патриотическую речь. Впрочем, его поклонник все же продолжали надеяться, что он что-нибудь споет. И Танкян в финале выступления все-таки спел, исполнив пару куплетов народной армянской песни «Бари арагил». Юные поклонники разочарованно вздохнули.

    Затем настало время Никола Пашиняна. Лидер армянской оппозиции выглядел человеком, смертельно измотанным многочисленными встречами и выступлениями. Он говорил хриплым голосом, периодически отпивая из бутылки с водой. Вскоре выяснилось, что ораторские способности лидера «белой революции» тоже имеют предел — примерно на пятой минуте своей речи, приветствуя приезд Танкяна, он перепутал вокалиста  System of a Down со своим главным политическим оппонентом экс- премьером Армении, назвав его… Сержем Саргсяном. Сразу после этого, осознав свою ошибку, лидер оппозиции смущенно запнулся и виновато сказал: «Простите, вы же понимаете, что я имел в виду нашего друга Сержа Танкяна».

    Никол Пашинян завершил митинг-концерт хрипло и рассеянно

    Многие из присутствующих засмеялись, а усталый политик подошел и извинительно обнял музыканта. Толпа же начала скандировать «Танкян», страхуя Пашиняна от дальнейших ошибок в речи. Тем не менее, далее многотысячная толпа бурно реагировала на каждое слово кандидата в премьеры. В целом его речь продолжалась не более 10 минут, после чего Пашинян, извинившись откланялся и завершил «митинг-концерт».

    Напомним, сегодня в Армении должны состояться повторные выборы, на которых  кандидатуру Пашиняна обещали поддержать представители всех оппозиционных партий страны, а также часть депутатов правящей Республиканской партии. 1 мая на специальном заседании Нацсобрание страны с первой попытки не смогло избрать нового лидера государства, спровоцировав новую волну протестов. Видимо, для того, чтобы сделать день голосования более комфортным для своих сторонников, Пашинян, еще даже не вступивший в должность, «авансом» объявил 8 мая 2018 года нерабочим днем. 

    Автор: Андрей Рост; Василий Иваненко; специально для ФАН Ереван
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