Никол Пашинян завершил митинг-концерт хрипло и рассеянно

Ереван, 8 мая. Вечером в понедельник оппозиционный кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян встретил в аэропорту самого известного в мире музыканта армянского происхождения Сержа Танкяна. А затем провел на главной площади Еревана митинг-концерт, планировавшийся как репетиция общенационального митинга 8 мая. По мнению корреспондентов Федерального агентства новостей, которые побывали и в аэропорту «Звартноц» и на площади Республики, репетиция в целом удалась. Хотя и не обошлась без накладок.

Самый знаменитый на сегодняшний день армянский рок-певец, фронтмен группы System of Down Серж Танкян прибыл в Ереван всего за десяток часов до решающего голосования в парламенте. В Армении его творчество пользуется огромной популярностью, однако на то, что SOAD даст на площади Республики полноценный концерт, как в 2015-м, поклонники группы изначально не надеялись. Организаторы приезда звезды заранее предупредили — Танкян приедет приболевшим, поэтому максимум, что от него можно ждать — одну-две песни, да и то вряд ли.

Тем не менее, это ничуть не убавило пыла у поклонников группы — в аэропорту его встречали тысячи людей. Многие из которых также хотели лично увидеть и будущего главу страны Никола Пашиняна, который сейчас пользуется ничуть не меньшей (а возможно, и большей) популярностью, чем рок-звезда.

Толпа была настолько огромной, что несколько сотен метров от «Звартноца» Пашиняну и Танкяну пришлось пройти пешком: ни одна машина не могла проехать из-за обилия людей. Прямо в аэропорту Серж Танкян прокомментировал прессе события последнего месяца. Он назвал прошедшую революцию «истинно красивой», признавшись, что это была его мечта.

«Время революции пришло, недаром на нее поднялся весь народ, — сообщил музыкант. — Мы в Америке уже две недели почти не спим — вся армянская диаспора США следит за событиями на родине. Мы с вами, братья, и мы связываем огромные надежды с Пашиняном. Он — очень перспективный политик», — сообщил Танкян.

И, чувствуя, что от него ждут большего, добавил:

«Склоняюсь перед тобой, армянский народ! Победивший народ, извини, что я немного физически опоздал на революцию, но душой и сердцем был с вами. Спасибо за то, что вы своим примером дали повод гордиться вами, — добавил музыкант. — Если раньше армян знали в мире только по трагическим событиям, вроде геноцида и землетрясения, то теперь все иначе. Народные протесты подняли авторитет страны на высочайший уровень на международной арене. Армяне сумели побороть страх и безразличие, когда нашли силу в единстве», — заключил Танкян.

На площади Пашиняна и Танкяна ждали с половины восьмого вечера. Сначала здесь собралось чуть более тысячи человек, но затем толпа начала расти в геометрической прогрессии — с каждой минутой людей становилось все больше. Многие захватили с собой зонтики — за пару часов до митинга-концерта в Ереване шел дождь, однако затем неожиданно прекратился. Все время, пока политик и музыкант добирались из аэропорта, публику развлекали молодые армянские группы, а в перерывах организаторы ставили на огромных экранах запись концерта SOAD, сделанную три года назад на этой же площади.

Как заметили корреспонденты ФАН, основную массу толпы перед сценой составляли молодые поклонники группы. Между ними виднелись их мамы и бабушки — они пришли, чтобы послушать выступление Пашиняна, и тяжелый рок их очевидно утомлял.

Кстати, народу на концерт собралось меньше, чем мог бы собрать Никол Пашинян на митинг — около 50 тысяч (по нынешним армянским меркам, это не слишком много). Как выяснилось, далеко не все в Ереване любят тяжелый панк-рок и пост-панк. Тем более, после рабочего дня.

Наконец, около десяти часов вечера на сцену взошли Пашинян и Танкян, и народ на площади буквально взревел, вверх взметнулись тысячи рук и защелкали десятки фотокамер. Первым слово взял музыкант, который еще раз извинился за то, что «опоздал на революцию», и произнес проникновенную патриотическую речь. Впрочем, его поклонник все же продолжали надеяться, что он что-нибудь споет. И Танкян в финале выступления все-таки спел, исполнив пару куплетов народной армянской песни «Бари арагил». Юные поклонники разочарованно вздохнули.

Затем настало время Никола Пашиняна. Лидер армянской оппозиции выглядел человеком, смертельно измотанным многочисленными встречами и выступлениями. Он говорил хриплым голосом, периодически отпивая из бутылки с водой. Вскоре выяснилось, что ораторские способности лидера «белой революции» тоже имеют предел — примерно на пятой минуте своей речи, приветствуя приезд Танкяна, он перепутал вокалиста System of a Down со своим главным политическим оппонентом экс- премьером Армении, назвав его… Сержем Саргсяном. Сразу после этого, осознав свою ошибку, лидер оппозиции смущенно запнулся и виновато сказал: «Простите, вы же понимаете, что я имел в виду нашего друга Сержа Танкяна».

Многие из присутствующих засмеялись, а усталый политик подошел и извинительно обнял музыканта. Толпа же начала скандировать «Танкян», страхуя Пашиняна от дальнейших ошибок в речи. Тем не менее, далее многотысячная толпа бурно реагировала на каждое слово кандидата в премьеры. В целом его речь продолжалась не более 10 минут, после чего Пашинян, извинившись откланялся и завершил «митинг-концерт».

Напомним, сегодня в Армении должны состояться повторные выборы, на которых кандидатуру Пашиняна обещали поддержать представители всех оппозиционных партий страны, а также часть депутатов правящей Республиканской партии. 1 мая на специальном заседании Нацсобрание страны с первой попытки не смогло избрать нового лидера государства, спровоцировав новую волну протестов. Видимо, для того, чтобы сделать день голосования более комфортным для своих сторонников, Пашинян, еще даже не вступивший в должность, «авансом» объявил 8 мая 2018 года нерабочим днем.