Донбасс: РФ отправляет на Украину 76-ю колонну с гуманитарной помощью

Москва, 8 мая. Пресс-служба МЧС России сообщила, что утром во вторник в Донбасс отправится очередная, 76-я колонна с гуманитарной помощью.

В этот раз жителям Донбасса будут доставлены более 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе детские продуктовые наборы, учебники и медикаменты.

Сообщается, что автомобили с гуманитарной помощью для жителей Луганской и Донецкой народной республик покинут Донской спасательный центр рано утром 8 мая. Автоколонна проследует к границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

Ранее RT на русском сообщало, что МЧС России 29 марта отправило 75-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. В Донбасс было доставлено более 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости.