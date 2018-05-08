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Донбасс: РФ отправляет на Украину 76-ю колонну с гуманитарной помощью
Россия
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    Донбасс: РФ отправляет на Украину 76-ю колонну с гуманитарной помощью

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    Донбасс: РФ отправляет на Украину 76-ю колонну с гуманитарной помощью

    Москва, 8 мая. Пресс-служба МЧС России сообщила, что утром во вторник в Донбасс отправится очередная, 76-я колонна с гуманитарной помощью.

    В этот раз жителям Донбасса будут доставлены более 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе детские продуктовые наборы, учебники и медикаменты.

    Сообщается, что автомобили с гуманитарной помощью для жителей Луганской и Донецкой народной республик покинут Донской спасательный центр рано утром 8 мая. Автоколонна проследует к границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

    Ранее RT на русском сообщало, что МЧС России 29 марта отправило 75-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. В Донбасс было доставлено более 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости.

    Автор: Ирина Новикова
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