Фильм «Собибор» будет показан в День Победы в Берлине

Москва, 8 мая. В День Победы, 9 мая, в Берлине пройдет премьера фильма Константина Хабенского «Собибор». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о единственном удачном за всю историю Второй мировой войны восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Восстание было возглавлено советским офицером Александром Печерским.

«В День Победы в кинотеатре Zoo Palast (Берлин) состоится премьерный показ фильма о единственном успешном побеге из концлагеря во время Второй мировой войны – «Собибор», – сообщает пресс-служба проекта.

Напомним лента «Собибор» является режиссерским дебютом российского актера Константина Хабенского. Фильм посвящен восстанию в нацистском лагере в Польше, где с 1942 по 1943 год было уничтожено от 150 до 250 тысяч евреев. Восстание, которое возглавлял советский лейтенант Александр Печерский, стало первым удачным во Второй мировой войне. После него лагерь был закрыт.