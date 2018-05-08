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Силуанов в новом правительстве будет курировать экономический блок – СМИ
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    Силуанов в новом правительстве будет курировать экономический блок – СМИ

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    Силуанов в новом правительстве будет курировать экономический блок – СМИ

    Москва, 8 мая. Задачей Антона Силуанова  в новом правительстве станет курирование всего экономического блока. При этом, он сохранит должность главы министерства финансов. Об этом сообщает источник в российском кабмине.

    Ранее в ходе встречи с депутатами от «Единой России» Дмитрий Медведев предложил назначить Силуанова на пост первого вице-премьера России. В прошлом правительстве эту должность занимал Игорь Шувалов.

    «В сферу ответственности Татьяны Голиковой войдут в том числе образование, наука, здравоохранение, социальное обеспечение и трудовые отношения, Дмитрия Козака — промышленная политика и энергетика, Виталия Мутко — строительство и региональная политика», — приводит РИА Новости слова собственного источника в кабинете министров.

    Кроме того, Медведев выступил с предложением назначить на должности вице-премьеров Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Максима Акимова.

     

    Автор: Антон Зарубин
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