Силуанов в новом правительстве будет курировать экономический блок – СМИ

Москва, 8 мая. Задачей Антона Силуанова в новом правительстве станет курирование всего экономического блока. При этом, он сохранит должность главы министерства финансов. Об этом сообщает источник в российском кабмине.

Ранее в ходе встречи с депутатами от «Единой России» Дмитрий Медведев предложил назначить Силуанова на пост первого вице-премьера России. В прошлом правительстве эту должность занимал Игорь Шувалов.

«В сферу ответственности Татьяны Голиковой войдут в том числе образование, наука, здравоохранение, социальное обеспечение и трудовые отношения, Дмитрия Козака — промышленная политика и энергетика, Виталия Мутко — строительство и региональная политика», — приводит РИА Новости слова собственного источника в кабинете министров.

Кроме того, Медведев выступил с предложением назначить на должности вице-премьеров Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Максима Акимова.