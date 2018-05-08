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Спецпосланник Госдепа объяснил, почему надо усиливать антироссийские санкции
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    Спецпосланник Госдепа объяснил, почему надо усиливать антироссийские санкции

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    Спецпосланник Госдепа объяснил, почему надо усиливать антироссийские санкции

    Киев, 8 мая. Специальный посланник Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что санкции против России следует усиливать.

    «С моей точки зрения санкции — это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что, если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут», — сказал Волкер.

    Напомним, что США и Евросоюз ввели против России санкции в 2014 году из-за разногласий по Украине, Россия ответила собственными контрсанкциями.

    Ранее RT на русском сообщало, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что бывшему президенту США Бараку Обаме стоит посетить Россию и оценить состояние ее экономики, ведь ранее политик утверждал, что она «разорвана в клочья». Он отметил, что, несмотря на все усилия Вашингтона ослабить РФ санкциями, экономика страны выстояла, пройдя своего рода стресс-тест.

    По его словам, Россия достойно прошла испытания санкциями, создав защитные механизмы в виде импортозамещения. 

    «Экономика живет, социальная сфера развивается», — заявил глава кабинета министров.

    Автор: Ирина Новикова
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