Украина почтит память жертв Второй мировой войны на европейский манер

Киев, 8 мая. В Киеве во вторник пройдут десятки различных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения, в который принято поминать жертв Второй мировой войны.

День памяти и примирения был введен на Украине в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко. Таким образом Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. Пока страна параллельно также продолжает праздновать День Победы 9 мая. Однако в Верховной раде уже зарегистрирован законопроект, который предлагает перенести выходной день с 9 на 8 мая.

Украинцы воспринимают новый праздник неоднозначно. Некоторые считают, что таким образом власть в угоду политическим интересам хочет лишить праздника ветеранов.

Учреждение нового праздника стало одним из шагов, предпринятых властями в рамках декоммунизации для замены советских традиций празднования Дня Победы на европейские. Помимо этого в 2015 году под запрет попал главный символ праздника — знамя Победы. В 2017 году Рада запретила ношение во время торжеств георгиевских ленточек.

Торжественные мероприятия будут проходить во всех районах Киева, сообщает РИА Новости. В кинотеатрах пройдут показы документальных фильмов о победе над нацизмом во Второй мировой войне. В учебных заведениях и учреждениях образования состоятся просветительские мероприятия, творческие проекты, творческие художественные мероприятия, книжные экспозиции, выставки рисунков, кинопоказы.

Украинская полиция 8 и 9 мая перейдет на усиленный режим работы. Полиция прогнозирует напряжение обстановки не только в Киеве, но и ряде регионов страны, в частности Запорожской и Днепропетровской областях.

На минувшей неделе, как сообщала «Газета.ру», двух россиян не пропустили через украинскую границу в аэропорту «Борисполь» в Киеве из-за отказа снять георгиевскую ленту.