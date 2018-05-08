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Украина почтит память жертв Второй мировой войны на европейский манер
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    Украина почтит память жертв Второй мировой войны на европейский манер

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    Украина почтит память жертв Второй мировой войны на европейский манер

    Киев, 8 мая. В Киеве во вторник пройдут десятки различных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения, в который принято поминать жертв Второй мировой войны.

    День памяти и примирения был введен на Украине в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко. Таким образом Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. Пока страна параллельно также продолжает праздновать День Победы 9 мая. Однако в Верховной раде уже зарегистрирован законопроект, который предлагает перенести выходной день с 9 на 8 мая.

    Украинцы воспринимают новый праздник неоднозначно. Некоторые считают, что таким образом власть в угоду политическим интересам хочет лишить праздника ветеранов. 

    Учреждение нового праздника стало одним из шагов, предпринятых властями в рамках декоммунизации для замены советских традиций празднования Дня Победы на европейские. Помимо этого в 2015 году под запрет попал главный символ праздника — знамя Победы. В 2017 году Рада запретила ношение во время торжеств георгиевских ленточек. 

    Украина почтит память жертв Второй мировой войны на европейский манер

    Торжественные мероприятия будут проходить во всех районах Киева, сообщает РИА Новости. В кинотеатрах пройдут показы документальных фильмов о победе над нацизмом во Второй мировой войне. В учебных заведениях и учреждениях образования состоятся просветительские мероприятия, творческие проекты, творческие художественные мероприятия, книжные экспозиции, выставки рисунков, кинопоказы.

    Украинская полиция 8 и 9 мая перейдет на усиленный режим работы. Полиция прогнозирует напряжение обстановки не только в Киеве, но и ряде регионов страны, в частности Запорожской и Днепропетровской областях.

    На минувшей неделе, как сообщала «Газета.ру», двух россиян не пропустили через украинскую границу в аэропорту «Борисполь» в Киеве из-за отказа снять георгиевскую ленту. 

    Автор: Олеся Волкова
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