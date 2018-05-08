ЕС во вторник может поднять вопрос введения новых санкций из-за Украины 

Брюссель, 8 мая. Комитет постпредов стран ЕС может рассмотреть на встрече во вторник вопрос, связанный с санкциями из-за «подрыва территориальной целостности» Украины.

В понедельник была опубликована предварительная повестка совещания, которое должно состояться 8 мая.

«Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки», — говорится в одном из пунктов повестки.

Напомним, западные страны ввели антироссийские санкции после эскалации кризиса на Украине в 2014 году. РФ обвинили в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт в Донбассе. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с исторической родиной. Помимо этого, российское руководство подчеркивает, что РФ не является стороной конфликта на Украине.

После введения санкций Россия приняла ответные меры. Отметим, что в странах ЕС все чаще звучат мнения о необходимости их отмены.

В понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что изоляция Москвы не пойдет на пользу ни самой РФ, ни Западу. Его мнение также разделил глава МИД ФРГ.

Как сообщала «Газета.ру», ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский кризис был инспирирован извне западными государствами во главе с американской стороной.