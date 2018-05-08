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Пассажирский поезд столкнулся с товарным в Баварии; два человека погибли
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    Пассажирский поезд столкнулся с товарным в Баварии; два человека погибли

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    Пассажирский поезд столкнулся с товарным в Баварии; два человека погибли

    Мюнхен, 7 мая. Возле вокзала в немецком городе Айхах, расположенном в Баварии, произошло столкновение товарного и пассажирского поездов. Как сообщают немецкие СМИ, в результате столкновения погибли как минимум два человека.

    Инцидент произошел около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Пассажирский и товарный поезда столкнулись около вокзала в Айхахе. По словам представителя полиции, в результате аварии погибли два человека, еще десять получили ранения. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    «В настоящий момент есть двое погибших. Точнее пока я сказать не могу», – приводит издание Focus-Online слова представителя полиции.

    Причины аварии пока не установлены. Отметим, что это уже вторая авария с поездом в Баварии за сегодня. Ранее в районе баварского города Зеесхаупт поезд столкнулся с автомобилем, остановившемся на железнодорожном переезде. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека.

     

    Автор: Антон Зарубин
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