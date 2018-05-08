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Президенты России и Сербии встретятся в Москве в преддверии парада Победы
Россия
Президенты России и Сербии встретятся в Москве в преддверии парада Победы
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    Президенты России и Сербии встретятся в Москве в преддверии парада Победы

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    Президенты России и Сербии встретятся в Москве в преддверии парада Победы

    Москва, 8 мая. Президент РФ Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич встретятся во вторник в Москве.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, Вучич будет находиться в Москве с рабочим визитом для участия в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Ожидается, что главы государств обсудят «перспективы дальнейшего развития российско-сербского сотрудничества, ход реализации совместных инвестиционных проектов, а также обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам».

    Ранее Вучич в эфире телеканала Pink сообщил, что встреча с Путиным пройдет в формате ужина. По его словам, он планирует обсудить с российским президентом косовскую проблематику, «Турецкий поток», энергетику и экономику. 

    Как сообщают «Известия», в этом году гостями на параде Победы на Красной площади станут Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который решил совместить желание отдать дань памяти воинам, освободившим мир от фашистов, с необходимостью обсудить с Владимиром Путиным темы Сирии и Ирана. 

    Автор: Олеся Волкова
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