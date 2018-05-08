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Политика
«Это может быть опасным шагом»: в США оценили санкции против стран, покупающих оружие РФ
Политика
«Это может быть опасным шагом»: в США оценили санкции против стран, покупающих оружие РФ
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    «Это может быть опасным шагом»: в США оценили санкции против стран, покупающих оружие РФ

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    «Это может быть опасным шагом»: в США оценили санкции против стран, покупающих оружие РФ

    Вашингтон, 7 мая. Вторичные санкции США против стран, покупающих оружие РФ, могут быть опасны для самих США, считает директор программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Ольга Оликер.

    Выступая в Вашингтоне, Оликер подчеркнула, что Россия — второй экспортер оружия в мире. По ее словам, Россия продает оружие «многим, кто не обязательно хочет найти альтернативу, и США не обязательно являются такой альтернативой». 

    «Это может быть опасным шагом, у США может не оказаться той способности «ужалить», которую им бы хотелось иметь», — цитирует Оликер РИА Новости.

    Ранее администрация США распространила список российских оборонных компаний и организаций, за отношения с которыми они могут вводить санкции против третьих стран. 

    Как сообщали «Известия», глава Пентагона Джеймс Мэттис обратился к сенаторам с просьбой сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для Вьетнама, Индонезии и Индии для того, чтобы обеспечить в эти страны поставки американского оружия. 

    Автор: Олеся Волкова
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