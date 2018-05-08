Власти США объявили о расширении санкций против Венесуэлы

Вашингтон, 7 мая. Правительство США обнародовало решение ввести санкции против бывшего сотрудника спецслужб Венесуэлы Педро Луиса Мартина Оливареса, а также двух его помощников и 20 компаний, связанных с ними. Вашингтон обвиняет их в участии в торговле наркотиками.

Ранее о санкциях в отношении Оливареса объявил вице-президент США Майк Пенс, во время своего визита на встречу Организации американских государств в Вашингтоне.

Управление Минфина США по контролю за иностранными активами заявило, что жюри присяжных в штате Флорида в 2015 году признало Оливареса виновным в умышленном сговоре с целью распространения веществ, запрещенных к свободному обращению на территории США.

Введенные Минфином санкции означают заморозку активов физических лиц и фирм, внесенных в санкционный список, на территории США.