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«Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки»: Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой
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    «Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки»: Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой

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    «Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки»: Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой

    Москва, 7 мая. Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Этери Тутберидзе прокомментировала разрыв сотрудничества со спортсменкой.

    По словам Тутберидзе, Медведева не отвечает на ее звонки и СМС.

    «Я уже писала Жене. Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки. Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: «Неужели вы не могли Алину (Загитову) подержать еще год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

    Напомним, 4 мая стало известно, что Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе, с которой проработала с 2007 года, сообщала «Газета.ру». Ранее глава Центра спорта и образования «Самбо-70», где тренировалась Медведева, Ренат Лайшев сообщал, что сам центр фигуристка покидать не будет.

    В понедельник Медведева сообщила, что продолжит выступать за Российскую Федерацию

    Автор: Олеся Волкова
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