«Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки»: Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой

Москва, 7 мая. Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Этери Тутберидзе прокомментировала разрыв сотрудничества со спортсменкой.

По словам Тутберидзе, Медведева не отвечает на ее звонки и СМС.

«Я уже писала Жене. Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки. Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: «Неужели вы не могли Алину (Загитову) подержать еще год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, 4 мая стало известно, что Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе, с которой проработала с 2007 года, сообщала «Газета.ру». Ранее глава Центра спорта и образования «Самбо-70», где тренировалась Медведева, Ренат Лайшев сообщал, что сам центр фигуристка покидать не будет.

В понедельник Медведева сообщила, что продолжит выступать за Российскую Федерацию.