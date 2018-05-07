Санкции против России не оказали действия на ее политику – Волкер

Вашингтон, 7 мая. Санкции против России, введенные США в связи с событиями на Украине, не смогли оказать конкретного действия на политику Москвы. Об этом заявил спецпосланник госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По его словам, введенные против России санкции, не оказали значительного эффекта на ее политику. Причиной введения санкций стало вхождение Крыма в состав России по итогам проведенного на полуострове референдума.

«Не думаю, что можно сдержать поведение — Россия будет делать то, что собиралась», — заявил Волкер в ходе своего выступления в Вашингтоне.

В то же время, он обвинил Россию в попытке «разъединить страны ЕС», чтобы вести деловые отношения с отдельными государствами Европы.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.