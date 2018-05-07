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Сирия: российский вертолет Ка-52 потерпел крушение на востоке страны
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    Сирия: российский вертолет Ка-52 потерпел крушение на востоке страны

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    Сирия: российский вертолет Ка-52 потерпел крушение на востоке страны

    Москва, 7 мая. Вертолет Ка-52 ВКС РФ потерпел крушение на востоке Сирии в ходе выполнения планового полета. Об этом сообщает министерство обороны России.

    По данным оборонного ведомства, на борту вертолета находились два летчика. По предварительной информации, в результате авиакатастрофы оба пилота погибли. Их тела были найдены и доставлены на аэродром базирования.

    «При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли», – сообщает пресс-служба Минобороны.

    Причины крушения российского вертолета сейчас устанавливаются; по предварительной версии, Ка-52 мог разбиться из-за технической неисправности.

     

    Автор: Антон Зарубин
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