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Сирия: за сутки более 300 беженцев вернулись в свои дома
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    Сирия: за сутки более 300 беженцев вернулись в свои дома

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    Сирия: за сутки более 300 беженцев вернулись в свои дома

    Хмеймим (Сирия), 7 мая. Более 300 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

    В провинции Хомск за минувшие сутки в свои дома вернулись 194 беженца, в Восточную Гуту — 127 человек.

    Центр примирения также контролирует переселение беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день было выведено 408 человек с личным имуществом.

    Представители ЦПВС встретились с главным координатором ООН по гуманитарным вопросам в Сирии и выразили готовность к сотрудничеству при организации оценочных миссий и сопровождению гумконвоев ООН в районы Сирии с наиболее тяжелой гуманитарной ситуацией. 

    Сирия: за сутки более 300 беженцев вернулись в свои дома

    Представители Центра примирения провели благотворительную акции в городе Алеппо. Мирным жителям выдали 550 подарочных наборов и более тонны свежего хлеба. Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 36 сирийцам, в том числе 12 детям.

    Ранее «Газета.ру» со ссылкой на арабские СМИ сообщала, что армия Сирии расчищает государственную автотрассу Хомс-Хама в рамках договоренности о выводе боевиков из этих провинций.   

    Автор: Олеся Волкова
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