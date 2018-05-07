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Сирия: режим прекращения огня за сутки был нарушен в 5 провинциях
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    Сирия: режим прекращения огня за сутки был нарушен в 5 провинциях

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    Сирия: режим прекращения огня за сутки был нарушен в 5 провинциях

    Дамаск (Сирия), 7 мая. Координационный центр зафиксировал нарушения режима прекращения боевых действий в пяти провинциях Сирии за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

    За минувшие сутки совместный ирано-российско-турецкий Координационный центр зафиксировал нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Даръа.

    В ЦПВС также добавили, что в Восточной Гуте обстановка нормализуется. В городе Дума продолжается расчистка завалов с помощью тяжелой автодорожной техники, восстанавливаются объекты жилищно-коммунального хозяйства. За сутки было разминировано восемь домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено 13 взрывоопасных предметов.

    В свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось более 64,3 тысячи жителей Восточной Гуты.

    Центр примирения совместно с властями Сирии проводится мероприятия по улучшению гуманитарной обстановки в Восточном Каламуне. В населенном пункте Рухейба разминировано четыре дома. Обнаружено и обезврежено два самодельных взрывных устройства.

    Автор: Олеся Волкова
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