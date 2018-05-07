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Сирия: более 1,6 тыс. боевиков и членов их семей за сутки покинули лагерь беженцев Ярмук
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    Сирия: более 1,6 тыс. боевиков и членов их семей за сутки покинули лагерь беженцев Ярмук

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    Сирия: более 1,6 тыс. боевиков и членов их семей за сутки покинули лагерь беженцев Ярмук

    Москва, 7 мая. Свыше 1,6 тысячи боевиков и членов их семей за последние сутки вышли из лагеря беженцев Ярмук в Сирии. Об этом сообщил на брифинге глава Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике Юрий Евтушенко.

    «За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор (коридор «Бейт-Сахм») вышло 1611 человек. Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца доставлены в населенный пункт Калаат-аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», – заявил Евтушенко.

    По данным ЦПВС, с 3 мая из населенных пунктов  Ялда, Баббила, Сиди- Микдат и Бейт-Сахм вышло более 6 тысяч боевиков, а также членов их семей.

    О начале процесса вывода боевиков из лагеря Ярмук на юге Дамаска Сирийской Арабской Республики сообщала накануне RT. Отмечалось, что безопасность этого процесса обеспечивается силами российской военной полиции.

    Автор: Антон Зарубин
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