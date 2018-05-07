Сирия: для вывода боевиков из зоны деэскалации «Хомс» открыт гуманитарный коридор

Хмеймим (Сирия), 7 мая. Гуманитарный коридор открыт в понедельник в Сирии для вывода боевиков из зоны деэскалации «Хомс», сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Реализуя ранее достигнутые договоренности, Центр примирения начал вывод боевиков и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс».

Для этих целей с 7 мая открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эр-Растан.

В минувшую субботу «Известия» сообщали, что в первые за шесть лет контроль над шоссе Хомс — Хама перешел сирийской армии. Боевики, которые блокировали с 2012 года эту стратегическую автостраду, благодаря соглашению о перемирии с властями Сирии, покинули свои позиции, при этом передав правительственным силам тяжелые и средние вооружения.