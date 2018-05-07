«Спасибо, хорошая работа»: Путин оценил свой новый лимузин

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин высоко отозвался о новом лимузине, подготовленном для него в рамках государственного проекта «Кортеж». Об этом рассказал куратор проекта и и.о. министра промышленности Денис Мантуров.

По его словам, у Путина остались самые положительные впечатления от новой машины. Мантуров рассказал, что глава государства лично поблагодарил его за успешную разработку и производство новой машины.

«Сказал «Спасибо, хорошая работа», – рассказал Мантуров о реакции Путина в интервью «Комсомольской правде».

И.о. министра промышленности также добавил, что планируется производить около 200 автомобилей данной марки в год включая лимузины, седаны, внедорожники и минивэны и разных модификациях.

Напомним, что сегодня, за несколько минут до инаугурации президент России Владимир Путин впервые сел в свой новый автомобиль представительского класса, на котором доехал из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, до Большого кремлевского дворца, где проходила собственно церемония вступления в должность