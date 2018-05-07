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Серж Танкян извинился за то, что опоздал на революцию 
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    Серж Танкян извинился за то, что опоздал на революцию 

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    Серж Танкян извинился за то, что опоздал на революцию 

    Ереван, 7 мая. Вокалист группы System of a Down Серж Танкян извинился перед армянскими оппозиционерами, выступая на площади Республики в Ереване. По словам музыканта, он очень сожалеет, что «опоздал на революцию». 

    «Я склоняюсь перед вами, армянский народ. Победивший народ. И хоть я опоздал на революцию, я все равно с вами всей душой.  Весь мир теперь смотрит на вас, как на пример — как бескровно и с улыбкой идти к цели», — заявил певец толпе. 

    Также он спел а капелла перед митингующими несколько строк из народной песни «Бари арагил».  И напомнил всем собравшимся, что армяне уже давно являются народом, который любят и принимают по всем миру.  

    Толпа в 50 тысяч человек подхватила слова музыканта и скандировала его имя на всю площадь. К сожалению, полноценный концерт для митингующих Танкян устроить не смог.

    Автор: Андрей Рост; Василий Иваненко; специально для ФАН Ереван
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