Серж Танкян извинился за то, что опоздал на революцию 

Ереван, 7 мая. Вокалист группы System of a Down Серж Танкян извинился перед армянскими оппозиционерами, выступая на площади Республики в Ереване. По словам музыканта, он очень сожалеет, что «опоздал на революцию».

«Я склоняюсь перед вами, армянский народ. Победивший народ. И хоть я опоздал на революцию, я все равно с вами всей душой. Весь мир теперь смотрит на вас, как на пример — как бескровно и с улыбкой идти к цели», — заявил певец толпе.

Также он спел а капелла перед митингующими несколько строк из народной песни «Бари арагил». И напомнил всем собравшимся, что армяне уже давно являются народом, который любят и принимают по всем миру.

Толпа в 50 тысяч человек подхватила слова музыканта и скандировала его имя на всю площадь. К сожалению, полноценный концерт для митингующих Танкян устроить не смог.