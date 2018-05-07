Все пять членов ИГ, задержанных в Ярославле, были арестованы

Ярославль, 7 мая. Еще двое из пяти членов террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) были взяты под стражу в Ярославле. Об этом сообщает пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

Как сообщалось ранее, Фрунзенский и Кировский районные суды Ярославля, арестовали троих из пяти задержанных, подозреваемых в подготовке терактов на территории России.

«Сегодня Дзержинский суд Ярославля удовлетворил ходатайства следствия о заключении под стражу еще двоих из числа задержанных», – приводит РИА Новости слова Сарбуновой.

Пресс-секретарь суда отметила, что задержанные были арестованы на два месяца.

Напомним, что пятеро членов ячейки террористической организации ИГ, которые планировали совершить теракты на территории Российской Федерации, были задержаны. По данным Федеральной службы безопасности России, их задержание произошло 3-4 мая в Ярославле.

1 Организация запрещена на территории РФ.