Американский беспилотник провел разведку в Донбассе и вдоль российских границ
Донецк, 7 мая. В небе над Донбассом заметили американский беспилотный самолет-разведчик RQ-4B. Несколько раз БПЛА подлетал к российским границам.
Как сообщает сервис слежения за полетами ItaMilRadar, беспилотник с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии ночью. Около двух часов дня он находился в небе над Донбассом в районе Славянска.
Как сообщают «Известия», беспилотник несколько раз подлетал на расстояние 35–55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям Российской Федерации.
Departed this night from NAS Sigonella, Italy, this #USAF Northrop Grumman RQ-4B (10-2043) is making a surveillance mission over eastern #Ukraine pic.twitter.com/mItitbAhdk— ItaMilRadar (@ItaMilRadar) May 7, 2018