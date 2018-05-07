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Американский беспилотник провел разведку в Донбассе и вдоль российских границ
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    Американский беспилотник провел разведку в Донбассе и вдоль российских границ

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    Американский беспилотник провел разведку в Донбассе и вдоль российских границ

    Донецк, 7 мая. В небе над Донбассом заметили американский беспилотный самолет-разведчик RQ-4B. Несколько раз БПЛА подлетал к российским границам.

    Как сообщает сервис слежения за полетами ItaMilRadar, беспилотник с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии ночью. Около двух часов дня он находился в небе над Донбассом в районе Славянска.

    Как сообщают «Известия», беспилотник несколько раз подлетал на расстояние 35–55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям Российской Федерации.

     

    Автор: Олеся Волкова
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