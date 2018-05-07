Американский беспилотник провел разведку в Донбассе и вдоль российских границ

Донецк, 7 мая. В небе над Донбассом заметили американский беспилотный самолет-разведчик RQ-4B. Несколько раз БПЛА подлетал к российским границам.

Как сообщает сервис слежения за полетами ItaMilRadar, беспилотник с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии ночью. Около двух часов дня он находился в небе над Донбассом в районе Славянска.

Как сообщают «Известия», беспилотник несколько раз подлетал на расстояние 35–55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям Российской Федерации.