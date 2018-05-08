Госдума может утвердить Медведева на должность премьер-министра РФ

Москва, 7 мая. Кандидатура Дмитрия Медведева будет рассмотрена Госдумой РФ на пост премьера страны в ходе пленарного заседания в этот вторник.

Кандидатура Медведева была предложена на рассмотрение Госдумы президентом России Владимиром Путиным после инаугурации. Предыдущее правительство в этот же день ушло в отставку.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, обсуждение кандидатуры Медведева станет единственным вопросом пленарного заседания. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин в этот вторник намерен посетить Госдуму.

Напомним, в понедельник Владимир Путин принес присягу во время инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность президента России. После этого он предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра страны.