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Госдума может утвердить Медведева на должность премьер-министра РФ
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    Госдума может утвердить Медведева на должность премьер-министра РФ

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    Госдума может утвердить Медведева на должность премьер-министра РФ

    Москва, 7 мая. Кандидатура Дмитрия Медведева будет рассмотрена Госдумой РФ на пост премьера страны в ходе пленарного заседания в этот вторник.

    Кандидатура Медведева была предложена на рассмотрение Госдумы президентом России Владимиром Путиным после инаугурации. Предыдущее правительство в этот же день ушло в отставку.

    По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, обсуждение кандидатуры Медведева станет единственным вопросом пленарного заседания. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин в этот вторник намерен посетить Госдуму.

    Напомним, в понедельник Владимир Путин принес присягу во время инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность президента России. После этого он предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра страны.

    Автор: Антон Зарубин
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