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ОНФ проконтролирует исполнение «нового майского указа» Путина
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    ОНФ проконтролирует исполнение «нового майского указа» Путина

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    ОНФ проконтролирует исполнение «нового майского указа» Путина

    Москва, 7 мая. Эксперты Общероссийского народного фронта возьмут на контроль исполнение нового указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

    Как сообщает пресс-служба ОНФ, руководитель исполкома общественного движения Алексей Анисимов назвал указ президента «амбициозным планом развития нашей страны на ближайшие годы». 

    «Народный фронт в рамках этого важнейшего документа продолжит свою работу по мониторингу за исполнением указов и поручений главы государства, которую ведет с марта 2014 года», — заявил Анисимов.

    В сообщении напоминается, что по указанию президента с марта 2014 года создан механизм учета мнения ОНФ при снятии с контроля поручений Владимира Путина. 

    В понедельник, в день своей инаугурации Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который уже получил неофициальное название «Новый майский указ». Основные тезисы указа опубликовало ранее Федеральное агентство новостей.

    Официальная церемония вступления Путина в должность президента России 7 мая прошла в Москве, в Большом кремлевском дворце, завершившись парадом Президентского полка на Соборной площади Кремля.

    Автор: Олеся Волкова
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