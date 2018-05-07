Трамп поздравил Путина со вступлением в должность президента

Вашингтон, 7 мая. Президент США Дональд Трамп в понедельник поздравил своего российского коллегу Владимира Путина со вступлением в должность. Об этом в понедельник заявила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Президент поздравляет Путина и ждет того времени, когда, как мы надеемся, у нас будут хорошие отношения с Россией», — отметила она.

Напомним, что в марте Трамп, вопреки призывам своих советников, поздравил Путина с победой на выборах. За это американский лидер подвергся жесткой критике со стороны американского истеблишмента, враждебно настроенного по отношению к России.

Путин занял первое место на прошедших в марте президентских выборах, набрав 76,69% голосов. На втором месте оказался Павел Грудинин (11,77%), а на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). В понедельник, 7 мая, в Кремлевском дворце состоялась официальная церемония инаугурации избранного президента, что означает вступление его должности в силу.