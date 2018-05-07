Пашинян перепутал вокалиста System of a Down c бывшим премьером

Ереван, 7 мая. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян, выступая перед сподвижниками на центральной площади Еревана, перепутал приехавшего поддержать революцию вокалиста группы System of a Down Сержа Танкяна со своим главным политическим оппонентом — бывшим премьером.

Как сообщают корреспонденты ФАН из Еревана, это произошло после того, как Пашинян начал своё выступление перед пятидесятитысячной толпой, которая ждала его более двух часов на Площади Республики. Именно тогда, в одном из упоминаний певца, он назвал его Сержем Саргсяном. Сразу после этого, осознав свою ошибку, лидер оппозиции смущенно запнулся и сказал: «Простите, друзья. Я имел в ввиду нашего друга Сержа Танкяна».

Ну, а после подошёл и обнял музыканта. Толпа же начала скандировать «Танкян», словно страхуя своего «любимца» от дальнейших ошибок в речи.

В целом же Пашинян, выступая на площади, выглядел уставшим, а его голос охрип от предыдущих выступлений. Тем не менее, многотысячная толпа бурно реагировала на каждое слово кандидата в премьеры. Хотя как заметили корреспонденты ФАН, у самой сцены стояли десятки молодых ереванцев, которые пришли не ради оппозиции, а именно ради музыканта.