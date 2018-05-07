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Трамп объявит о решении по ядерной сделке с Ираном 8 мая
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    Трамп объявит о решении по ядерной сделке с Ираном 8 мая

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    Трамп объявит о решении по ядерной сделке с Ираном 8 мая

    Вашингтон, 7 мая. Американский лидер Дональд Трамп рассказал, когда объявит, будет ли выходить из соглашения с Ираном.

    «Я объявлю мое решение по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 2 часа», — отметил глава Белого дома.

    Стоит отметить, что 14.00 по вашингтонскому времени соответствует 21.00 по Москве.

    Президент США уже неоднократно заявлял о желании расторгнуть ядерное соглашение с Ираном, обвиняя Тегеран в нарушении договоренностей. Мировое сообщество призвало его не выходить из сделки.

    Напомним, глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Тегераном может привести к войне.

    Как сообщалось ранее, глава британской дипломатии Борис Джонсон постарается убедить Трампа сохранить «ядерную сделку» с Ираном.

    Автор: Тимур Румянцев
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