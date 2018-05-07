Трамп объявит о решении по ядерной сделке с Ираном 8 мая

Вашингтон, 7 мая. Американский лидер Дональд Трамп рассказал, когда объявит, будет ли выходить из соглашения с Ираном.

«Я объявлю мое решение по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 2 часа», — отметил глава Белого дома.

Стоит отметить, что 14.00 по вашингтонскому времени соответствует 21.00 по Москве.

Президент США уже неоднократно заявлял о желании расторгнуть ядерное соглашение с Ираном, обвиняя Тегеран в нарушении договоренностей. Мировое сообщество призвало его не выходить из сделки.

Напомним, глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Тегераном может привести к войне.

Как сообщалось ранее, глава британской дипломатии Борис Джонсон постарается убедить Трампа сохранить «ядерную сделку» с Ираном.