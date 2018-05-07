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Сербия поддерживает «Турецкий поток», так как ей нужен российский газ – Вучич
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    Сербия поддерживает «Турецкий поток», так как ей нужен российский газ – Вучич

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    Сербия поддерживает «Турецкий поток», так как ей нужен российский газ – Вучич

    Анкара, 7 мая. Сербия выступает в поддержку строительства газопровода «Турецкий поток», так как нуждается в российском газе. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

    В ходе визита в Анкару, Вучич поздравил своего турецкого коллегу с успешной реализацией целой серии газовых проектов, добавив, что их осуществление позволит снизить вероятность провокаций в энергетической сфере.

    «Мы нуждаемся в приобретении газа. Если Украина перекроет газопровод, то Сербия и Турция станут еще больше связаны», — подчеркнул он.

    Отметим, что заявления Вучича прозвучали на фоне сообщений о завершении строительства морской части первой нитки «Турецкого потока». В данный момент идет строительство приемного терминала, который будет расположен в районе поселка Кыйыкей.

    Напомним, что строительство «Турецкого потока» началось в мае прошлого года. «Газпром» планирует протянуть в Турцию две нитки мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. При этом одна будет предназначаться исключительно для Турции, а вторая — для последующей передачи газа в страны Южной и Восточной Европы.

    Автор: Антон Зарубин
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