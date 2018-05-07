Жительница ДНР пострадала при обстреле Горловки украинскими силовиками

Донецк, 7 мая. Жительница Донецкой народной республики получила ранения во время обстрела украинскими силовиками окрестностей Горловки. Об этом в понедельник заявил исполняющий обязанности администрации Головки Иван Приходько.

«Вечером был обстрел Зайцево. Женщина 1944 года рождения получила ранение голени. Кроме того, упав, она ушиблась в районе ключицы и плечевого сустава. Пострадавшая доставлена в больницу», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Ранее власти ДНР сообщали, что украинская армия за последние сутки 16 раз нарушала режим прекращения огня.

Напомним, что с 30 марта в Донбассе действует пасхальное перемирие. Однако, как и в случае с минскими договоренностями, это перемирие игнорируется украинскими вооруженными силами, которые продолжают обстрел населенных пунктов, расположенных в ДНР.