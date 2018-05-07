Меню
Новороссия
Жительница ДНР пострадала при обстреле Горловки украинскими силовиками
Россия
«Спасибо, хорошая работа»: Путин оценил свой новый лимузин
Следующая новость
Загрузка...

    Жительница ДНР пострадала при обстреле Горловки украинскими силовиками

    33

    Жительница ДНР пострадала при обстреле Горловки украинскими силовиками

    Донецк, 7 мая. Жительница Донецкой народной республики получила ранения во время обстрела украинскими силовиками окрестностей Горловки. Об этом в понедельник заявил исполняющий обязанности администрации Головки Иван Приходько.

    «Вечером был обстрел Зайцево. Женщина 1944 года рождения получила ранение голени. Кроме того, упав, она ушиблась в районе ключицы и плечевого сустава. Пострадавшая доставлена в больницу», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

    Ранее власти ДНР сообщали, что украинская армия за последние сутки 16 раз нарушала режим прекращения огня.

    Напомним, что с 30 марта в Донбассе действует пасхальное перемирие. Однако, как и в случае с минскими договоренностями, это перемирие игнорируется украинскими вооруженными силами, которые продолжают обстрел населенных пунктов, расположенных в ДНР.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.