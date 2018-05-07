В Госдуме заявили, что указ Путина отражает задачи развития здравоохранения на перспективу

Москва, 7 мая. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что указ президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» отражает цели и задачи развития здравоохранения на перспективу.

По его словам, в указе «четко конкретизированы цели и задачи развития здравоохранения на перспективу — в обеспечении качества и доступности медицинской помощи для всех».

Говоря об увеличении объема экспорта российских медицинских услуг, Морозов отметил, что это позволит нашей стране «пошагово двигаться к здравоохранению будущего».

Напомним, что новый майский указ главы российского государства направлен на прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие РФ, увеличение численности населения страны, создание комфортных условий для проживания российских граждан, повышение их уровня жизни.