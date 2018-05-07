Обрушившийся саратовский дом не был аварийным — прокуратура

Саратов, 7 мая. Частично обрушившийся саратовский жилой дом не числился в списке аварийных зданий. Об этом в понедельник заявила областная прокуратура после проведения предварительной проверки.

«В реестре аварийных этот дом не значится. Сейчас будет устанавливаться причина обрушения», — пояснили в ведомстве.

Прокуратуре предстоит выяснить, соблюдались ли технологические нормы при эксплуатации здания, а также принимались ли меры со стороны органов местного самоуправления по обеспечению безопасности жильцов. По итогам проверки будет приняты соответствующие меры, рассказали агентству РИА Новости.

Напомним, что в понедельник в Саратове произошло частичного обрушение пятиэтажного дома. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать регулярные протечки.