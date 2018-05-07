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США готовят свои ВС в Европе к «столкновению в ближайшее время» – СМИ
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    США готовят свои ВС в Европе к «столкновению в ближайшее время» – СМИ

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    США готовят свои ВС в Европе к «столкновению в ближайшее время» – СМИ

    Вашингтон, 7 мая. Американские ВС в Европе будут усилены новым бронетранспортером «Страйкер». Об этом сообщает издание Warrior Maven, отмечая, что данная бронетехника должна будет повысить мобильность американских бригад в Европе.

    Данная машина может быть оснащена как система обнаружения и ведения огня. Новый бронетранспортер имеет возможность нести противовоздушные ракеты, позволяющие уничтожать вертолеты и беспилотники.

    «Мы ищем срочное решение для столкновения в ближайшее время», — приводит издание слова директора Программы по анализу и оцениванию в армии США генерал-майора Джона Феррари.

    Поставки новой бронетехники должны начаться в 2020 году. Предполагается, что «Страйкеры» будут использоваться в системе противовоздушной обороны в качестве средств ближнего действия.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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