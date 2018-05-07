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Личный повар Нетаньяху оскорбил Абэ на официальном приеме
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    Личный повар Нетаньяху оскорбил Абэ на официальном приеме

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    Личный повар Нетаньяху оскорбил Абэ на официальном приеме

    Тель-Авив, 7 мая. Израильский шеф-повар Сегев Моше подал на десерт японскому премьеру Синдзо Абэ десерт в металлической посуде в форме мужской туфли, чем оскорбил политика. Соответствующую информацию приводит The Jerusalem Post .

    Согласно приведенным данным, на официальном приеме японские и израильские дипломаты были «шокированы», хотя сам Абэ не показал эмоции. По словам неназванного высокопоставленного дипломата, данный поступок является «глупым и бестактным».

    «Нет ничего более презренного в японской культуре, чем обувь, — отметил дипломат. — Это то же самое, что подавать еврейским гостям шоколадные конфеты в блюдце в форме свиньи».

    В японской дипломатической миссии также отметили, что жест личного шеф-повара израильского премьера Биньямина Нетаньяху оскорбителен по отношению к Абэ.

    Стоит отметить, что в японской культуре запрещено входить в чужой дом и даже в рабочий офис в ботинках. 

    Автор: Тимур Румянцев
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