Личный повар Нетаньяху оскорбил Абэ на официальном приеме

Тель-Авив, 7 мая. Израильский шеф-повар Сегев Моше подал на десерт японскому премьеру Синдзо Абэ десерт в металлической посуде в форме мужской туфли, чем оскорбил политика. Соответствующую информацию приводит The Jerusalem Post .

Согласно приведенным данным, на официальном приеме японские и израильские дипломаты были «шокированы», хотя сам Абэ не показал эмоции. По словам неназванного высокопоставленного дипломата, данный поступок является «глупым и бестактным».

«Нет ничего более презренного в японской культуре, чем обувь, — отметил дипломат. — Это то же самое, что подавать еврейским гостям шоколадные конфеты в блюдце в форме свиньи».

В японской дипломатической миссии также отметили, что жест личного шеф-повара израильского премьера Биньямина Нетаньяху оскорбителен по отношению к Абэ.

Стоит отметить, что в японской культуре запрещено входить в чужой дом и даже в рабочий офис в ботинках.