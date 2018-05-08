Сирия итоги за сутки на 8 мая 06.00: при взрыве в Аль-Бабе погибло 13 и пострадало 70 человек, курды арестовывают мирных жителей Дейр-эз-Зора

Сирия, 8 мая. При взрыве в Аль-Бабе погибло 13 и пострадало 70 гражданских, курды проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора, север Хомса покинуло более 2,7 тысяч боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА на юге Дамаска, нанесли удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ освобождают от ИГ1 южные пригороды Дамаска, атакуют позиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме, ведут обстрел позиций боевиков в Даръа.

«Исламское государство»1: несет значительные потери в Дамаске, ведет бои с ССА в Даръа, атаковало позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Ахрар аш-Шам» в Алеппо, противостоит ИГ в Даръа.

«Ахрар аш-Шам»: противостоит ССА в Алеппо.

«Джейш аль-Ислам»: атаковала позиции ИГ в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо.

Курды: проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: нанесла удары по поселению Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

В течение дня Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ значительно продвинулась в районе Хаджар аль-Асвад, передавал местный Twitter-канал (@Terror_Monitor). Военный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@SyriaWar2), что правительственные войска САР выбили террористов «Исламского государства» из нескольких зданий, в том числе мечети. Также сообщалось, что ИГИЛ1 потеряло много боевиков. По данным информагентства Alhurra, с 19 апреля солдаты армии САР нейтрализовали в этой части региона более 120 радикальных исламистов.

Также к югу от сирийской столицы продолжался процесс вывода боевиков, сдавших свои позиции сирийской армии. По сведениям Telegram-канала (@hosienmortadapressnew), последние партии повстанцев покинут провинцию завтра.

Бригады армии Башара Асада продолжили вести работы по зачистке территорий городов Дума и Аш-Шифуния. Ранее в этих населенных пунктах были обнаружены массовые захоронения жертв радикальных исламистов.

Провинция Алеппо

Утром местный источник в провинции Алеппо передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham), что в результате взрыва, прогремевшего накануне в городе Аль-Баб, погибло 13 мирных жителей населенного пункта, в том числе дети. Кроме того 70 гражданских получили ранения.

Позже недалеко от Аль-Баба были зафиксированы боестолкновения между радикальными исламистами Сирийской свободной армии (ССА), недавно эвакуированными из Восточного Каламуна, и «Ахрар аш-Шам». О боях сообщало Al-Masdar News. Twitter-канал (@Souria4Syrians) писал, что в этом районе может начаться новая операция ВС Турции против курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

На юго-западе региона неизвестные ликвидировали главаря формирования «Халаф Нусра аль-Ислам» Хусейна Али аль-Жавиша. Об этом сообщало информационное агентство Almanar News.

Недалеко от населенного пункта Аз-Захра на севере провинции Алеппо отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Тахрир аш-Шам». Об этом писал военный источник в Telegram (@dorarsite).

Боевики открыли минометный огонь по шоссе Ан-Нил в административном центре региона, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriaNewsNetwrk).

Провинция Хомс

Из анклава боевиков на севере провинции Хомс начали вывозить членов группировок, принявших условия сирийского правительства и сдавших оружие САА. Местный Twitter-канал (@SyriawatanNews) сообщал, что в течение дня окрестности Ар-Растана покинуло 63 автобуса с боевиками и членами их семей. Всего из региона эвакуировали более 2,7 тысяч повстанцев.

Однако радикальные формирования, отказавшиеся от мирного урегулирования конфликта, продолжают оказывать сопротивление правительственным войскам и нападают на мирные поселения. Twitter-канал (@Thyar_active) писал, что члены незаконных вооруженных группировок обстреляли из пулеметов населенные пункты Аль-Шания, Кармас и Мремин. Автор публикации сообщал о пострадавших среди мирных жителей этих деревень.

Twitter-канал (@Ugarit24) передавал, что бригады правительственных войск продолжили вести работы по зачистке трассы между городами Хама и Хомс.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» напали на расположения проправительственных сил САР в районе Меядина, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Напомним, ИГИЛовцы базируются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях.

Местный источник писал, что курды проводят массовые аресты мирных жителей подконтрольной им части провинции Дейр-эз-Зор. Агрессии со стороны SDF подвергается часть населения, выступающая против курдской оккупации этих территорий.

Позже ВВС международной коалиции нанесли удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в деревне Аль-Бухатар. Об этом сообщал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Даръа

Недалеко от административного центра провинции Даръа продолжилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Информационное агентство Almanar News писало, что несколько группировок, базирующихся в окрестностях столицы региона, объединились в коалицию под названием «Буркан аль-Харра».

В западной части региона не прекращались перестрелки между подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид» и вооруженными оппозиционными формированиями. Бои между ИГИЛовцами и Сирийской свободной армией (ССА) отмечались в районе поселения Хит. Военный источник также передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@markito0171), что укрепрайоны ИГ в долине реки Ярмук атаковали боевики «Джейш аль-Ислам».

Провинция Идлиб

В городе Ад-Дана недалеко от мечети Ат-Тауба прогремел взрыв, передавал местный источник в Telegram (@emaannewscenter1). По сведениям автора публикации, в результате инцидента никто не пострадал.

Местный источник писал в Telegram (@dorarsite), что через пограничный переход Кафр Люсин на территорию Сирии вошел военный конвой ВС Турции, в составе которого было несколько десятков машин, а также БМП и БТР.

ВКС РФ продолжили наносить удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» на юге провинции Идлиб. Военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@ScottLucas_EA), что российская авиация атаковала позиции исламистов в окрестностях Джиср аш-Шугура. Под прикрытием военных самолетов укрепрайоны боевиков в этой части региона обстреляла Сирийская арабская армия (САА).

Провинция Хама

Военный источник писал в Telegram (@emaannewscenter1), что в окрестностях населенного пункта Ас-Сармания на западе провинции Хама были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции.

Несколько автобусов с боевиками, эвакуированными из пригородов Дамаска, достигли населенного пункта Калаат аль-Мудик провинции Хама, передавал утром местный Telegram-канал (@todayinsyria). Напомним, исламисты, базировавшиеся к югу от сирийской столицы, сдали свои позиции правительственным войскам и получили возможность выехать в Идлиб и Алеппо.

На севере региона в течение дня работали ВКС РФ. Российская авиация уничтожила ряд военных объектов «Тахрир аш-Шам». Правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов недалеко от городов Аль-Латамина и Кафр Зета.

Провинция Эс-Сувейда

На дороге между населенными пунктами Наджран и Хиран сдетонировало два самодельных взрывных устройства, передавал военный Telegram – канал (@hosienmortadapressnew). По сведениям автора публикации, в результате происшествий погибло два мирных жителя провинции Эс-Сувейда.

Поселения Джбеб и Хараба присоединились к перемирию, действующему на территории региона. Подписание соответствующих документов проходило при участии представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ирак

Проправительственные отряды ополчения «Хашд аш-Шааби» возобновили обстрелы укрепрайонов террористов «Исламского государства» недалеко от сирийско-иракской границы. Iraqi News писало, что во время последней атаки ополченцев на позиции ИГ было ликвидировано четверо исламистов. Позже стало известно, что бойцы «Хашд аш-Шааби» активно укрепляют позиции в этом районе, чтобы предотвратить переход ИГИЛовцев из Сирии на территорию Ирака.

В Мосуле продолжается операция по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства». Iraqi News сообщало, что в ходе разведывательных мероприятий в бывшей столице «Халифата» было задержано трое членов ИГИЛ.

Недалеко от популярного рынка в Багдаде прогремел взрыв, передавало Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате инцидента пострадало двое мирных жителей иракской столицы.

В районе Масфа Бижи в провинции Салах эд-Дин обнаружен склад оружия и боеприпасов ИГИЛ, сообщает информационное агентство Alsumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)