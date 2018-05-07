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«Лучшая кандидатура»: эксперт оценила выдвижение Голиковой в вице-премьеры
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    «Лучшая кандидатура»: эксперт оценила выдвижение Голиковой в вице-премьеры

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    «Лучшая кандидатура»: эксперт оценила выдвижение Голиковой в вице-премьеры

    Москва, 7 мая. Выдвижение главы Счетной палаты Татьяны Голиковой на пост вице-премьера по социальным вопросам более чем оправдано, учитывая ее опыт. Такое мнение высказала в понедельник директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

    По ее словам, это лучшая кандидатура. Подобное назначение имеет смысл, ровно как и перевод вице-премьера Ольги Голодец с социальной повестки на спорт.

    «В любом случае Татьяна Алексеевна (Голикова — прим. ФАН) имеет в этой сфере грандиозный опыт. Эта фигура совершенно адекватная тем задачам», — отметила Малева.

    Эксперт напомнила, что Голикова в свое время возглавляла министерство здравоохранения и социального развития, которое впоследствии было разделено на два отдельных министерства. Малева также подчеркнула, что должность заместителя председателя премьер-министра выше, чем у главы Счетной палаты и не ограничивается одними лишь контролирующими функциями, пишет РИА Новости.

    Автор: Алексей Громов
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