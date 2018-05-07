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Путин поручил правительству за шесть лет ликвидировать нехватку врачей в больницах
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    Путин поручил правительству за шесть лет ликвидировать нехватку врачей в больницах

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    Путин поручил правительству за шесть лет ликвидировать нехватку врачей в больницах

    Москва, 7 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2024 году ликвидировать нехватку врачей в российских больницах и поликлиниках. Об этом говорится в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации», который в понедельник подписал глава государства.

    «Правительству РФ исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — говорится в документе.

    Кроме того, Путин поручил кабмину в течение шести лет сформировать сеть медицинских организаций первого звена, а также снизить показатели смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения и смертность от болезней кровеносной системы — до 450 случаев на 100 тыс. населения.

    Автор: Антон Соколов
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