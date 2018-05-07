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Парагвай перенесет посольство в Иерусалим до конца мая
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    Парагвай перенесет посольство в Иерусалим до конца мая

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    Парагвай перенесет посольство в Иерусалим до конца мая

    Тель-Авив, 7 мая. Парагвай до конца мая намерен перенести свое дипломатическое представительство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел еврейского государства.

    «Парагвай откроет свое посольство в Иерусалиме до конца мая», — отмечается в комментарии ведомства.

    По информации СМИ, церемонию открытия посольства в Иерусалиме намерен посетить президент южноамериканского государства Орасио Картес. Отметим, Парагвай стал третьей страной, принявшей решение о переносе своего представительства из Тель-Авива, после США и Гватемалы. 

    Открытие американского посольства в Иерусалиме состоится через неделю, 14 мая. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не намерен участвовать в церемонии. 

    Автор: Федор Веснин
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