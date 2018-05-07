Парагвай перенесет посольство в Иерусалим до конца мая

Тель-Авив, 7 мая. Парагвай до конца мая намерен перенести свое дипломатическое представительство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел еврейского государства.

«Парагвай откроет свое посольство в Иерусалиме до конца мая», — отмечается в комментарии ведомства.

По информации СМИ, церемонию открытия посольства в Иерусалиме намерен посетить президент южноамериканского государства Орасио Картес. Отметим, Парагвай стал третьей страной, принявшей решение о переносе своего представительства из Тель-Авива, после США и Гватемалы.

Открытие американского посольства в Иерусалиме состоится через неделю, 14 мая. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не намерен участвовать в церемонии.