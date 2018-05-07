Володин высоко оценил кандидатуры вице-премьеров, предложенные Медведевым

Москва, 7 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кандидаты на должности вице-премьеров, предложенные Дмитрием Медведевым, отличаются профессионализмом и большим опытом работы.

По его словам, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Татьяна Голикова и Антон Силуанов возглавят ключевые направления в правительстве потому, что на деле показали свои лучшие профессиональные качества.

Как отметил Володин, Козак на посту председателя Счетной палаты «показал свой профессионализм в реализации масштабных, значимых для страны проектов». Голикова доказала свою эффективность работой как на посту председателя Счетной палаты, так и в правительстве. Силуанов прошел путь от директора департамента до министра, его отличает ответственный подход к делу и выполнение взятых обязательств, подчеркнул спикер Госдумы.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин, который в понедельник официально вступил в должность после переизбрания на новый срок, предложил Госдуме назначить на должность премьер-министра Дмитрия Медведева.