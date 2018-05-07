Шведские ученые доказали, что растения могут «общаться» при помощи корней

Стокгольм, 7 мая. Растения одного вида способны «общаться» при помощи веществ, которые их корни выделяют в почву. Такой механизм они используют, чтобы предупреждать друг друга о потенциально опасных соседях, которые могут помешать их росту.

К таким выводам пришли ученые из Шведского Сельскохозяйственного университета в Упсале. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Plos One.

Прежние исследования доказали, что растения способны реагировать на механическое воздействие. Например, деревья способны менять стратегию роста, если их листья соприкасаются с листьями или ветвями соседей.

В исследовании, которое провели ученые из Упсалы, были использованы саженцы кукурузы. Исследователи трогали рассаду щеткой, имитируя соседство с другими растениями. После этого ростки пересаживались, а в их почву сажались новые растения. Ученым удалось обнаружить, что пересаженные ростки реагировали на химические вещества, оставленные в почве их предшественниками, которые воспринимались ими как сигнал о возможной опасности. В этом случае ростки выбирали более агрессивную стратегию ростка, увеличивая число листьев и уменьшая размер корневой системы.