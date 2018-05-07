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В Госдуме предложили расширить список ответных мер против США
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    В Госдуме предложили расширить список ответных мер против США

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    В Госдуме предложили расширить список ответных мер против США

    Москва, 7 мая. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям предложил депутатам ко второму чтению расширить список ответных санкций против США. Об этом говорится в заключении комитета, опубликованного в электронной базе Госдумы.

    Ведомство назвало ответные меры актуальными, взвешенными и своевременными, однако считает, что список необходимо дополнить.

    «Комитет считает необходимым расширить перечень предлагаемых законопроектом мер», — говорится в документе.

    В частности, речь идет о запрете американским компаниям участвовать в аукционах на размещение госзаказов и создавать площадки для проведения тендеров при госзакупках. Данная ограничительная мера в равной степени будет применяться к компаниям из других стран, поддержавших антироссийские санкции, если законопроект все же будет принят в предлагаемой редакции.

    Кроме того, данным компаниям будет запрещено покупать имущество должников государственных учреждений, а также предприятий, входящих в перечень градообразующих организаций, во время процедуры банкротства.

    Автор: Антон Соколов
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