Сирия новости 7 мая 22.30: север Хомса покинуло более 2,7 тысяч боевиков, радикалы обстреляли Алеппо

Сирия, 7 мая. Север Хомса покинуло более 2,7 тысяч боевиков, радикалы обстреляли шоссе в Алеппо, ИГ1 несет значительные потери в столкновениях с САА в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по ИГ в Дамаске.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ противостоят ИГ в Дамаске, ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: несет потери в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо.

Международная коалиция: нанесла удары по поселению Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

В южных пригородах Дамаска продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Исламского государства». Ранее сообщалось, что правительственные войска выбили ИГИЛовцев из нескольких зданий в районе Хаджар аль-Асвад. Информационное агентство Alhurra пишет, что с 19 апреля солдаты армии САР нейтрализовали в этой части региона более 120 радикальных исламистов.

Также к югу от сирийской столицы продолжается процесс вывода боевиков, сдавших свои позиции сирийской армии. По сведениям Telegram-канала (@hosienmortadapressnew), последние партии повстанцев покинут провинцию уже завтра.

Провинция Алеппо

Недалеко от населенного пункта Аз-Захра на севере провинции Алеппо зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет военный источник в Telegram (@dorarsite).

Боевики открыли минометный огонь по шоссе Ан-Нил в административном центре региона. Об этом сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriaNewsNetwrk).

Twitter-канал (@Souria4Syrians) передает, что в районе города Аль-Баб может начаться новая операция ВС Турции против курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Хомс

Из анклава радикалов на севере провинции Хомс выехал еще 31 автобус со сдавшими оружие боевиками и членами их семей. Об этом пишет местный источник в Telegram (@Syria_2_4). Напомним, часть повстанцев, базировавшихся в окрестностях города Ар-Растан, передала все свое вооружение Сирийской арабской армии (САА) в обмен на безопасную эвакуацию в Джараблус. Всего регион покинуло более 2,7 тысяч боевиков.

Однако радикальные формирования, отказавшиеся от мирного урегулирования конфликта, продолжают оказывать сопротивление правительственным войскам.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции нанесли удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в деревне Аль-Бухатар на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы, которые до сих пор скрываются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях региона, напали на расположения правительственных сил САР в районе Меядина.

Провинция Даръа

Местный Telegram-канал (@Syria_2_4) пишет, что из-за сильного ветра в провинции Даръа произошло обрушение конструкций сети электроснабжения. В течение нескольких часов административный центр региона, а также восточные пригороды оставались обесточенными.

Одновременно с этим в ближайших пригородах Даръа продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Ранее сообщалось, что исламисты объединились в новую группировку под названием «Буркан аль-Харра».

Провинция Хама

Новая колонна автобусов с боевиками, эвакуированными из южных пригородов Дамаска, вошла в город Калаат аль-Мудик на западе провинции Хама. Об этом пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet) один из местных источников.

На севере региона продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры»1. Военный Twitter(@MasarPressNet) пишет, что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел позиций радикалов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)